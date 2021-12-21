Жителя Новоскольнического района осудили за кражу и нападение

18:12, 21 декабря 2021, ПАИ

Сегодня, 21 декабря 2021 года, Новосокольнический районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Новосокольнического района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража), п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Судом установлено, что в июле 2021 года подсудимый с целью кражи пришёл к дому потерпевшего и через оконный проём проник внутрь, откуда тайно похитил бензопилу. С похищенным имуществом мужчина скрылся с места преступления, распорядился им по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 5 600 рублей.

12 августа 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своими знакомыми, нанёс одному из мужчин удар лезвием ножа в область левого уха, а затем приставил лезвие ножа к передней поверхности шеи, чем причинил ему физическую боль и телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью человека. Второго мужчину подсудимый ударил ножом в область лица, чем причинил ему физическую боль и телесные повреждения, которые повлекли неизгладимое обезображивание лица.

В судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью, раскаялся в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал: по преступлению о хищении имущества - явку с повинной; по причинению вреда здоровью одного из потерпевших - противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, а также наличие малолетнего ребёнка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.