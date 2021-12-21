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Политика

Владимир Путин и новый канцлер Германии провели переговоры по телефону

Олаф Шольц, кацлер Германии. Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press

Владимир Путин и новый канцлер Германии Олаф Шольц поговорили по телефону, сообщает издание «Коммерсантъ» в Telegram. Это их первый разговор. 

Господин Путин поздравил коллегу с началом деятельности на посту канцлера, затем они обсудили ситуацию на Украине и предложения России о гарантиях безопасности, подготовленные в связи с риторикой НАТО по поводу принятия Украины в альянс.

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