Владимир Путин и новый канцлер Германии провели переговоры по телефону

20:29, 21 декабря 2021, ПАИ

Владимир Путин и новый канцлер Германии Олаф Шольц поговорили по телефону, сообщает издание «Коммерсантъ» в Telegram. Это их первый разговор.

Господин Путин поздравил коллегу с началом деятельности на посту канцлера, затем они обсудили ситуацию на Украине и предложения России о гарантиях безопасности, подготовленные в связи с риторикой НАТО по поводу принятия Украины в альянс.