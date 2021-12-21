Встреча на «Седьмом небе». Визит к семье, объединение Smash!! и другие пожелания псковичей на Новый год

22:20, 21 декабря 2021, ПАИ

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели рассказали, что бы они попросили у Дедушки Мороза в новом году. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:



1. Объединение группы Smash!!.

2. Пусть сосед наконец досверлит.

3. Деньги и няню.

4. Возвращение бывшей жены.

5. Возможность приехать в гости к родственникам в другую страну и посидеть большой компанией.

6. Поход к психологу и AirPods.

7. Год без Моргенштерна.

8. Новый сезон «Ведьмака».

9. Украшение улицы Коммунальной.

10. Снижение процентной ставки.

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!