Встреча на «Седьмом небе». Визит к семье, объединение Smash!! и другие пожелания псковичей на Новый год
Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.
Сегодня слушатели рассказали, что бы они попросили у Дедушки Мороза в новом году. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:
1. Объединение группы Smash!!.
2. Пусть сосед наконец досверлит.
3. Деньги и няню.
4. Возвращение бывшей жены.
5. Возможность приехать в гости к родственникам в другую страну и посидеть большой компанией.
6. Поход к психологу и AirPods.
7. Год без Моргенштерна.
8. Новый сезон «Ведьмака».
9. Украшение улицы Коммунальной.
10. Снижение процентной ставки.
Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Встреча на «Седьмом небе». Визит к семье, объединение Smash!! и другие пожелания псковичей на Новый год
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