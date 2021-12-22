Великолукский педагог Ольга Карпенкова скончалась от коронавируса

06:49, 22 декабря 2021, ПАИ

В Великих Луках от последствий коронавируса скончалась учитель информатики средней общеобразовательной школы №5 Ольга Карпенкова. Об этом сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук»

Прощание с Ольгой Карпенковой состоится 23 декабря в 14:00 в Вознесенском соборе.