Великолукский педагог Ольга Карпенкова скончалась от коронавируса
В Великих Луках от последствий коронавируса скончалась учитель информатики средней общеобразовательной школы №5 Ольга Карпенкова. Об этом сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук»
Прощание с Ольгой Карпенковой состоится 23 декабря в 14:00 в Вознесенском соборе.
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