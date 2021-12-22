Ярмарку вакансий организует «Почта России» в Пскове

10:43, 22 декабря 2021, ПАИ

23 и 24 декабря в УФПС Псковской области на Советской, 7 пройдет предновогодняя ярмарка вакансий. Специалисты по подбору кадров расскажут соискателям об особенностях работы в почтовых отделениях, а также дополнительных социальных гарантиях, которые получают сотрудники «Почты России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На ярмарке будут представлены вакантные должности в структуре управления Почты, а также в сети почтовых отделений города Пскова и Псковской области. Консультанты поделятся необходимой информацией о трудоустройстве и помогут подобрать работу, отвечающую запросам соискателей.

«Работа рядом с домом – одно из главных преимуществ. «Почта России» обеспечит удобный график работы, своевременную выплату заработной платы и наличие дополнительных социальных гарантий по коллективному договору. Почтовая работа не простая, но интересная и значимая. В нашей компании всегда есть возможность карьерного роста. Ждем активных и ответственных псковичей!» – пригласила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

УФПС Псковской области предлагает официальное трудоустройство, полный социальный пакет и стабильную заработную плату. Кроме того, в компании есть негосударственная программа пенсионного обеспечения, медицинская страховка, предусмотрена оплата стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, частичная оплата стоимости санаторно-курортных путевок сотрудникам, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях. Проводятся выплаты малообеспеченным семьям, имеющим одного кормильца. Для всех сотрудников проводится обучение выбранной должности.

В Псковской области «Почта России» – самый крупный работодатель для почти двух тысяч специалистов. Широкая сеть объединяет порядка трехсот почтовых отделений. И каждый новый сотрудник становится частью этой большой команды.

Ярмарка вакансий открыта 23, 24 декабря 2021 года ежедневно с 10:00 до 12:00 часов в актовом зале на втором этаже здания УФПС Псковской области. Контактный телефон +7 (911) 890 90 50.