Специалисты «Экопрома» ежедневно контролируют состояние контейнерных площадок

12:31, 22 декабря 2021, ПАИ

Специалисты «Экопрома» ежедневно контролируют состояние контейнерных площадок в Пскове и Псковской области, сообщил директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«У нас есть территориальный отдел, специалисты которого ездят по регионам и фиксируют ситуацию на площадках. Фотофиксацию площадок осуществляют водители до и после уборки. Данные сводятся в программу мониторинга, и мы видим всю ситуацию. В зоне действия более 15 тысяч контейнеров. У меня есть даже отдельный телефон, на который я получаю снимки. У нас слаженная работа с диспетчерами, с водителями. Каждый вечер - ВКС с руководителями отделов: что сделано, что надо сделать», - пояснил Александр Киселёв.

Он также добавил, что компания старается идти навстречу управляющим компаниям и помогать с вывозом строительных отходов.