ЕР отчиталась о работе в новом созыве ГД и озвучила планы на весеннюю сессию

16:08, 22 декабря 2021, ПАИ

«Единая Россия» подвела итоги первой сессии в новом созыве Госдумы и обозначила планы на весеннюю сессию, сообщает сайт er.ru. В первую очередь шла речь о принятии федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Основой работы фракции «Единой России» в Госдуме VIII созыва в первую сессию стала народная программа. С ней партия победила на выборах и получила финансовое обеспечение положений программы в бюджете на предстоящие три года.

В частности, предусмотрены средства на поддержку семей с детьми, помощь инвалидам и людям пожилого возраста, модернизацию первичного звена здравоохранения, капитальный ремонт и строительство новых школ, поставку в регионы новых школьных автобусов и машин скорой помощи, обновление общественного транспорта, строительство сельских домов культуры. В общей сложности расходы бюджета на социально значимые направления вырастут на 107,5 млрд рублей. Из них почти 46 млрд - это увеличение только на 2022 год, напомнил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге по итогам осенней сессии.

Также был принят закон, освобождающий семьи с двумя детьми от уплаты НДФЛ при продаже квартиры. Такое поручение дал «Единой России» президент РФ Владимир Путин на съезде партии.

Во втором чтении принят законопроект «Единой России» о защите соцвыплат от списаний за долги. «Причем как по банковским кредитам, так и в рамках исполнительного производства. Теперь выплаты беременным, малоимущим, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, будут неприкосновенны», - подчеркнул Андрей Турчак.

Еще одно выполненное поручение президента касается повышении уровня минимального размера оплаты труда, что повлияет на все меры соцподдержки – выплаты будут увеличены. Проработана и тема ужесточения ответственности за неуплату алиментов. В сентябре по предложению партии правительство продлило на 2022 год мораторий на проверки малого бизнеса. Был разработан законопроект о снижении административной нагрузки на субъекты МСП – он будет принят в весеннюю сессию.

Также Госдума поддержала законопроект «Единой России» о продлении и расширении дачной амнистии. Будет принят документ об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев - физических лиц и ужесточена ответственность для водителей, которые неоднократно нарушали ПДД и были лишены водительских прав.

Андрей Турчак подчеркнул, что в 2022 году «Единая Россия» продолжит работу над реализацией народной программы и расширением мер поддержки наименее защищенных категорий граждан. Весной партия планирует завершить согласование с правительством и принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах. Также «Единая Россия» обеспечит защиту прав детей, получающих пенсию по потере кормильца, при подработке в каникулы и поступлении в вузы. Продолжится развитие волонтерского движения, работа над защитой водителей от необоснованных штрафов с камер фото- и видеофиксации. Планируется принять законопроект «Единой России», ужесточающий наказание для педофилов.

Руководитель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев добавил, что в планах на 2022 год - разработка закона о занятости, мер поддержки отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, расширение использования маткапитала. В сфере здравоохранения «Единая Россия» планирует урегулировать вопросы введения дополнительных льгот медработникам, а также вернуться к вопросу о школьной медицине и создать прозрачную систему лечения детей и взрослых с орфанными заболеваниями.

В сфере ЖКХ «Единая Россия» будет заниматься вопросами снижения стоимости коммунальных услуг за счет энергосберегающих мероприятий, а также ограничений для ресурсоснабжающих компаний необоснованно повышать платежи. Помимо этого, «Единая Россия» будет контролировать выполнение программы капремонта школ и создания нового образовательного пространства в них, разработает меры по снижению бюрократической нагрузки на учителей.

Планируется ввести ответственность за причинение вреда окружающей среде и содействие развитию экологического туризма. Не останутся без внимания вопросы обеспечения жильем детей-сирот, расширения форматов поддержки семей с детьми, а также формирования инфраструктуры для них. Также «Единая Россия» вернется к обсуждению отраслевой системы оплаты труда учителей и врачей.

«Постоянная составляющая должна быть значительно больше переменной. Дискуссия идет, какое это должно быть соотношение. Педагоги и врачи должны быть защищены. Весной мы проведем серию обсуждений и выйдем на решение вопроса», - подытожил Андрей Турчак.