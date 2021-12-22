Члены экономического комитета облсобрания поддержали проект бюджета на 2022 год

16:25, 22 декабря 2021, ПАИ

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания согласовал проект областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Заместитель губернатора области — начальник Главного государственного финансового управления области Татьяна Баринова отметила, что работа над бюджетом продолжается. Заложенные в документе цифры - это не все средства, которые регион получит в 2022 году. Она рассказала о соглашениях о реструктуризации кредитов, работе с Минфином, погашении коммерческих кредитов.

Председатель комитета Андрей Козлов заметил, что фракция «Единой России» обращалась к губернатору по увеличению норматива по содержание дорог. Он отметил, что увеличение было, но сумма маленькая, и поинтересовался, почему так произошло.

Татьяна Баринова отметила, что муниципалитеты выдвинула на первый план освещение и водоотведение. Что касается дорог, то, по её словам, в дальнейшем возможно увеличение средств.