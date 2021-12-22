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Итоги работы «Экопрома» и планы на 2022 год – в интервью с Александром Киселёвым

Директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв в медиацентре ПАИ рассказал об основных достижениях и изменениях в компании, а также назвал число ликвидированных в 2021 году свалок и оценил готовность псковичей к раздельному сбору мусора.

Изменения и новшества в деятельности «Экопрома»

- Александр Петрович, какие изменения произошли в «Экопроме» за уходящий год?

- Мы уже работаем три года, компания не маленькая. На данный момент штат сотрудников у нас составляет 327 человек, в наличии 85 единиц техники. За год мы много сделали, ещё много предстоит сделать. Мы открыли пять технических баз: в Пскове, Новосокольниках, Опочке, Бежаницах и Порхове. У нас появилось два новых структурных отдела:  отдел по содержанию контейнерного парка и отдел взыскания, который работает с населением по взысканию долгов.

- Есть ли какие-то новшества в деятельности «Экопрома»?

- Продолжили внедрение раздельного сбора пластиковых отходов. На сегодняшний день администрация уже закупила 800 контейнеров, которые будут расставляться после нового года. Сейчас готовится реестр, и уже по этому реестру будем сами развозить контейнера. Работа по охвату территории зоны обслуживания продолжается, и сегодня это 97,5% населения. Есть населённые пункты, к которым не добраться – в основном, этом малочисленные деревни и отсутствие транспортной доступности до них. Этот вопрос будем прорабатывать. Будем покупать технику, чтобы туда доехать.

- Вы сами удовлетворены результатами работы компании?

- Вы знаете, я сам оценивать себя не могу. Это должен делать не я, а население. В целом, на 70% я удовлетворен работой «Экопрома».

Взаимодействие с управляющими компаниями

- Как у «Экопрома» сегодня выстроены отношения с управляющими компаниями Пскова? Удалось ли найти взаимопонимание?

- На данный момент у нас в городе более 50 управляющих компаний и ТСЖ. С некоторыми у нас работа очень продуктивная, взаимопонимание легкое, по одному звонку можем решить вопрос. Но хотелось бы, чтобы проблемы решались лучше, а взаимодействия было больше. Отмечу, что около двух тысяч писем ушло в управляющие компании Пскова по вопросам содержания контейнерных площадок, около 400 писем ушло в надзорные органы по вопросам бездействия управляющих компаний региона. В основном проблемы касаются уборки контейнерных площадок – не чистят площадку от снега, не меняют мешки в заглубленных контейнерах, дворники не убирают контейнерные площадки.

- Есть ли в «Экопроме» система контроля за состоянием контейнерных площадок и образованием свалок?

- У нас есть территориальный отдел, который в течение дня ездит по городу и региону, осуществляется ежедневный контроль состояния контейнерных площадок с обязательным фотоотчётом. Каждый экипаж,который приезжает убирать, делает фотофиксацию «до» и «после» вывоза мусора. Всё это отправляется в программу. У меня есть отдельный телефон, куда я получаю все площадки и маршруты. Два раза в день у нас планёрка в 09:00 и 16:00 часов, а также каждый вечер ВКС в 20:00, на котором диспетчерская и техническая службы докладывают о проблемах и результатах работы за день. Всё это делается с одной целью - оперативно принять меры в проблемных ситуациях.

- Что делаете, когда на контейнерную площадку выбрасывают строительный мусор, шины, стекловату, растительные отходы? Этот же мусор регоператор не забирает? Как часто приходится выполнять не свои функции?

- Этот вопрос больше зависит от меня. Я год назад пришёл на должность руководителя «Экопрома» и тогда в администрации города поднимался вопрос вывоза шин. Они не относятся к ТКО, но это было моё решение – я сказал, что эту часть мы возьмём на себя. Мы год вывозили шины за свой счёт, но потом жители стали складировать резину от грузовиков и тракторов. Здесь мы остановились. Строительные отходы вывозит собственник контейнерной площадки или юридическое лицо, которое отвечает за её содержание.

Более 600 свалок ликвидировали за год

- В частном секторе Пскова часто появляются свалки. Удается ли решить проблемы со стихийными свалками? Повысилась ли сознательность у жителей?

- Работа идёт, сознательность повысилась. Благодарю глав районов, которые вовремя звонят и говорят о проблеме, а также население, потому что есть люди, которые не проходят мимо. За год мы убрали 7,5 тысячи кубометров – это 608 свалок. Это грандиозная работа. Несанкционированные свалки находятся на контроле, у губернатора они тоже на контроле.

300 млн рублей задолжали псковичи «Экопрому»

- Какова собираемость платежей на сегодняшний день по Пскову и по районам? Удалось ли приучить людей оплачивать счета вовремя?

- Собираемость платежей по двум зонам Псковской области составляет в среднем 89%. По северной зоне лидерами по платежам являются Псков (97%), Островский район (86%), Печорский, Палкинский и Порховский районы (83%). Из неплательщиков самый низкий порог собираемости у Плюсского (61%), Гдовского (71%), Дедовичского (74), Стругокрасненского (68%) районов.

По Южной зоне в лидерах Великие Луки (95%), Локнянский район (90%), Невельский (85%), Пустошкинский (85%). Из неплательщиков здесь выделяются Великолукский, Куньинский, Себежский, Усвятский, Опочецкий, Новоржевский и Новосокольнический районы.

300 млн рублей задолжали жители Псковской области компании «Экопром». В этом году в филиале ООО «Экопром» был создан отдел взыскания, который за три месяца своего существования уже добился того, что было вынесено 4 500 судебных приказов на сумму, превышающую 13 млн руб. Надо отдать должное судебным приставам, которые стали плотно с нами работать. Думаю, через год ситуация нормализуется.

- Стало ли меньше звонков и обращений к регоператору по платежам и начислениям?

- У нас два центра обслуживания клиентов - в Пскове и Великих Луках. Когда я только пришёл на должность, было до 300 звонков в месяц по вопросам перерасчета. Сейчас не более 10 звонков по начислениям, больше люди звонят по общим вопросам – по несанкционированным свалкам и благоустройству контейнерных площадок. Даже некоторые звонки доходят до меня лично.

Охват населения услугой и организация раздельного сбора мусора

- Насколько за этот год увеличилось число территорий, откуда вывозится мусор?

- Общий охват услугой 97,5%, это чуть больше 600 тысяч человек и примерно 2500 населённых пунктов. Каждый месяц у нас прибавляется число, за этот год прибавилось 70 населённых пунктов. Я думаю, что через год приблизимся к 100%.

- Как на сегодняшний день продвигается вопрос с организацией раздельного сбора мусора?

- На сегодняшний день по области стоит 350 сеток для сбора ПЭТ-бутылок. Теперь у нас отдельная машина ездит по маршруту и собирает по схеме. После чего все поступает на сортировку.

- Как оцениваете готовность жителей к раздельному сбору мусора?

- 50 на 50, здесь должна вестись большая работа, начиная с детского сада, школы, института, семьи. Если там будут прорабатываться эти вопросы, то у нас будет раздельный сбор мусора. Ещё надо строить завод, будет завод – будут перспективы. Мы ждём экотехнопарк, где мусор будет сортироваться и перерабатываться. Тогда все вздохнут спокойно.

75 раз обогнули экватор

- Увеличился ли объём отходов в регионе за этот год?

- Существенно увеличился в связи с ограничениями – всё закрыто, людям некуда ехать, и они остаются дома. Из-за этого количество мусора увеличилось. Есть площадки и районы, куда машины по два раза в день приезжают. За год штат не сильно поменялся, 15 единиц техники новой купили, но это не предел. Чем больше населённых пунктов охватим, тем больше маршрутов будет, соответственно, будет расширяться парк.

В среднем, пробег всего автопарка «Экопрома» в день составляет почти 9 000 километров, в год – более трёх миллионов километров. Это примерно 75 раз обогнуть экватор. Область не компактная, она разбросана. Надо правильно выстраивать логистику.

- Как организована работа по взаимодействию с фирмами, компаниями, в том числе с сетевыми магазинами по вывозу мусора? 

- Со всеми крупными сетевыми магазинами договоры есть. Небольшие магазины-палатки не хотят заключать контракты, они привыкли носить мусор в баки местных жителей, и они не задумываются, что люди за них платят. В основном такие проблемы фиксируются в районах и деревнях региона. В таких случаях подключаются юристы.

- Есть ли в компании открытые вакансии и как к вам трудоустроиться?

- У нас большое транспортное предприятие, всегда есть перспективы. Вакансии есть, объявления идут, нам требуются механики, слесари, электрики, водители категории С, Е. Найти хорошего профессионала тяжело. Мы ищем сотрудников и даём объявления не только в Псковской области, но и в соседних регионах. Готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами.

Мороз работе не помеха

- Повлияли ли морозы и снегопад на работу «Экопрома»?

- Погода очень сильно влияет. В сильные морозы техника начинает глохнуть, масло начинает застывать в некоторых автомобилях. Мы технику готовим к сезону, но всё равно проблемы есть. Запчасти не так просто купить в Пскове, поэтому мы заказываем их не только по всей России, но в Турции и Швейцарии. Работа не останавливается в морозы и снегопады, но хочется участия управляющих компаний и глав волостей, районов, поскольку снег затрудняет проезды к площадкам.

В новогодние праздники машина выйдет на линию в 6 утра по обычному графику. Механики и диспетчеры будут дежурить, а остальное будет по прежнему графику.

- Оцените текущую экологическую обстановку в Псковской области?

- Очень хорошо оцениваю. Мы на 11-м месте в «Зелёном рейтинге» регионов, который демонстрирует уровень реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в отдельно взятом субъекте РФ. Это мотивирует нас двигаться вперёд, самое главное – не опуститься в следующем году ниже. Для нас это оценка того, что мы хорошо работаем, не стоим на месте и развиваемся.

Надо быть первыми в рейтинге, это наша цель на следующий год. Нельзя быть на 100% удовлетворенным работой, по-другому никак. Наша команда старается и двигается вперёд.

- Сколько длится ваш рабочий день и как отвлекаетесь от работы?

- Я работаю круглосуточно, не сижу на месте. Могу быть в Санкт-Петербурге или Москве, но, если нужно срочно решить вопрос – приеду моментально. Я занимаюсь спортом, а когда нахожусь в Пскове, обязательно после занятий отправляюсь контролировать площадки в городе и районах. У меня нет вредных привычек, встаю рано, зимой катаюсь на горных лыжах.

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