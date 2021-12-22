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Экономика

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл переговоры с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером

Михаил Ведерников встретился с Алексеем Миллером. Фото администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Об этом сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

Михаил Ведерников поблагодарил Алексея Миллера за сотрудничество и поддержку, отметив, что «Газпром» — надёжный стратегический партнёр Псковского региона. 

Отдельно он подчеркнул платёжную дисциплину в части выполнения графика погашения просроченной дебиторской задолженности за природный газ. «На протяжении последних трёх лет мы график чётко соблюдаем. У нас в настоящий момент есть даже небольшая переплата», — констатировал глава региона.

В продолжение разговора Михаил Ведерников и Алексей Миллер обсудили ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021–2025 годы и вопросы догазификации. Стороны отметили, что работа в этих направлениях идёт в плановом режиме. Программой предусмотрено 31 мероприятие по газификации в Гдовском, Опочецком, Пустошкинском, Стругокрасненском, Новосокольническом, Невельском, Новоржевском, Пушкиногорском, Красногородском, Великолукском, Куньинском, Себежском, Усвятском, Островском и Плюсском районах.

Стороны обсудили вопросы реализации социальной программы «Газпром — детям» и новые проекты строительства стадионов, реконструкцию стадиона «Электрон» и монтаж архитектурной подсветки комплекса «Айсберг» в Великих Луках.

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