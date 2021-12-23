В Псковской области сократится очередь ожидающих получение квартиры детей-сирот
Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект, направленный на сокращение очереди ожидающих получение квартиры детей-сирот. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 5-й сессии регионального парламента 23 декабря.
Сейчас в списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, состоят 2063 человека, из них старше 23 лет - 599, старше 25 лет — 324. Люди указанной категории обращаются в суд с требованиями о внеочередном предоставлении жилых помещений. В настоящее время имеется информация о 94 судебных решениях о предоставлении жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет. Из них 47 человек достигли возраста 25 лет.
За счет снижения возрастных ограничений с 25 до 23 лет произойдет увеличение количества лиц, которые будут иметь право на однократное предоставление в порядке очередности в списке за счет средств областного бюджета социальной выплаты на приобретение жилого помещения. На сегодняшний день это 275 человек.
Также в статье 8.1 Закона № 1241-ОЗ исключается условие о необходимости приобретения жилого помещения за счет средств социальной выплаты на территории Псковской области.
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Утверждён трёхлетний бюджет территориального фонда медицинского страхования Псковской области
Михаил Ведерников: Наша работа в течение года позволяет привлекать значительные дополнительные ресурсы
Около 3 млн рублей получит Псковская область на поддержку предприятий сельского туризма