В Псковской области сократится очередь ожидающих получение квартиры детей-сирот

12:16, 23 декабря 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект, направленный на сокращение очереди ожидающих получение квартиры детей-сирот. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 5-й сессии регионального парламента 23 декабря.

Сейчас в списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, состоят 2063 человека, из них старше 23 лет - 599, старше 25 лет — 324. Люди указанной категории обращаются в суд с требованиями о внеочередном предоставлении жилых помещений. В настоящее время имеется информация о 94 судебных решениях о предоставлении жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет. Из них 47 человек достигли возраста 25 лет.

За счет снижения возрастных ограничений с 25 до 23 лет произойдет увеличение количества лиц, которые будут иметь право на однократное предоставление в порядке очередности в списке за счет средств областного бюджета социальной выплаты на приобретение жилого помещения. На сегодняшний день это 275 человек.

Также в статье 8.1 Закона № 1241-ОЗ исключается условие о необходимости приобретения жилого помещения за счет средств социальной выплаты на территории Псковской области.