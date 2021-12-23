Предновогоднее застолье в Дедовичском районе закончилось грабежом
В деревне Красные Горки Дедовичского района предновогоднее застолье закончилось грабежом, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Подозреваемый 26-летний безработный мужчина пришёл в гости к жителям в дом на улице Ветеранов. В ходе застолья он похитил у хозяина беспроводные наушники, после чего скрылся. Украденные наушники он продал, а на вырученные деньги приобрел себе спиртное.
Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого. По данному факту возбудили уголовное дело. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.
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