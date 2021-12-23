Звания заслуженного строителя и работника ЖКХ учредили в Псковской области

12:52, 23 декабря 2021, ПАИ

Учреждены звания «Заслуженный строитель Псковской области» и «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковского областного собрания 23 декабря.

Звание «Заслуженный строитель Псковской области» будет присваиваться каждый год 10 работникам организаций строительной отрасли, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, за разработку, внедрение и применение новых современных строительных технологий и материалов, реализацию социально значимых проектов в сфере строительства, развитие инновационного производства высококачественных, экологически чистых строительных материалов, использование передового опыта организации работ, механизации и автоматизации труда, достижение высокой эффективности производства и качества строительно-монтажных работ, подготовку квалифицированных кадров для организаций строительной отрасли.

Также звания ежегодно будут получать 10 работников организаций ЖКХ за организацию качественного и бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий в сфере, подготовку квалифицированных кадров.

Законопроектом предусматривается, что гражданину, удостоенному звания, вручается нагрудный знак и удостоверение к нагрудному знаку.

Лицам, удостоенным звания, предполагается выплачивать единовременное государственное пособие в размере 25 000 рублей.