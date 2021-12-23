В Псковской области изменён объём финансирования ряда госпрограмм

12:57, 23 декабря 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 23 декабря.

Поправки связаны с корректировкой сроков строительства Северного обхода. Работы на объекте запланированы в 2022 году, поэтому предоставленные Псковской области на эти цели межбюджетные трансферты будут отражены в бюджете следующего года.

Также внесены изменения в объём финансирования некоторых областных государственных программ. На сферу здравоохранения будут направлены дополнительные средства в размере 390 млн рублей, на социальную поддержку граждан - 234 млн рублей, на поддержку аграриев – 273 млн рублей, на лесное хозяйство - 3,8 млн рублей. В подпрограмме «Эффективная система межбюджетных отношений в Псковской области» на 212 млн рублей выросли лимиты на предоставление дотаций местным бюджетам на их сбалансированность.

С учётом принятых изменений доходы областного бюджета на конец 2021 года составили 49 млрд 46 млн 487 тысяч рублей, расходы – 51 млрд 705 млн 75 тысяч рублей.