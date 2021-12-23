В ПсковГУ завершились отборочные этапы олимпиад школьников

14:33, 23 декабря 2021, ПАИ

На базе Псковского государственного университета завершено проведение отборочных этапов ряда олимпиад школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Всего в качестве участников было зарегистрировано свыше 300 ребят из Псковской области. В настоящее время проходит этап проверки работ учащихся.

Отборочные этапы проводились по следующим мероприятиям: многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», городская открытая олимпиада школьников по физике и «Наследники Левши».

«Мы надеемся, что снова встретимся с ребятами на заключительном этапе олимпиад», – отметили организаторы.

ПсковГУ также приглашает школьников принять участие в конкурсе «Барс», который будет проходить в феврале-марте 2022 года.

По возникающим вопросам обращаться к куратору Елизавете Бариновой по телефону: +7-992-290-01-60.