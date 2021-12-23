Пять белорусских коров и две лошади не пропустили через границу в Псковской области

15:04, 23 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации при проведении совместных мероприятий сотрудниками Псковской таможни и пограничного управления ФСБ России по Псковской области были приостановлены и переданы должностным лицам Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора два транспортных средства. В автомобилях везли пяти голов крупного рогатого скота из Белоруссии в Остров, а также двух лошадей в Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выяснилось, что животных везли в неспециализированных транспортных средствах без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих проведение необходимых исследований, вакцинаций, обработок и происхождение животных. Также у коров и лошадей отсутствовали средства индивидуальной идентификации. Кроме того, маршрут перевозки животных не был согласован с управлением Россельхознадзора, что является нарушением требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных.

Перемещение пяти коров и двух лошадей по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты об их возврате в Белоруссию. Также по фактам выявленных нарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях, отметили в ведомстве.