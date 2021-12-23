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Общество

В новогоднюю ночь Псков будут патрулировать 86 полицейских

В администрации Пскова говорили о безопасности города на новогодних праздниках. Фото пресс-службы городской администрации

Сегодня, 23 декабря, глава администрации города Пскова Борис Елкин провёл заседание комиссии по обеспечению безопасности в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Темой совещания стали дополнительные меры предупреждения ЧС и экстремизма, а также безаварийной работы систем жизнеобеспечения в новогодние каникулы.

Руководители ведомств получили задачу оперативно реагировать на возможные аварии на водоводах, теплотрассах, своевременно информировать о произошедшем единую дежурно-диспетчерскую службу и главу администрации города.

«Впереди нас ждут ответственные дни. Необходимо всем быть на связи и в случае необходимости оперативно подключаться к решению поставленных задач», – подчеркнул Борис Елкин и поручил провести дополнительное совещание с коммунальными службами и управляющими компаниями.

Отдельно участники заседания рассмотрели меры безопасности в новогоднюю ночь. Дежурство с 31 декабря на 1 января будут нести 86 сотрудников УМВД России по городу Пскову. В течение дня они будут рассредоточены по городу, а в 1:00 – находиться в зоне фейерверка, который будет запущен с площади Ленина. Для обеспечения безопасности на дорогах в Новый год Борис Елкин предложил оставить рабочими светофоры на основных улицах города.

Особое внимание будет уделено вопросу запуска пиротехники псковичами. Управляющим компаниям поручено разъяснить гражданам недопустимость запуска салютов в местах, где это может повлечь пожары. Кроме того, жителям следует неукоснительно соблюдать меры безопасности во избежание травм.

Глава администрации города Пскова также напомнил, что продолжает действовать запрет выхода на лёд водоёмов города Пскова.

В ходе заседания также утвердили перечень объектов возможных террористических посягательств и планы работы антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Пскова на 2022 год.

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