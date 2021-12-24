Михаил Ведерников поздравил с днём рождения ректора ПсковГУ

07:40, 24 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил ректора ПсковГУ Наталью Ильину с днём рождения. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что Наталья Ильина талантливый и амбициозный руководитель, который не боится ставить перед собой сложные цели и успешно их достигает.

Также губернатор поблагодарил ректора за работу и пожелал успехов.