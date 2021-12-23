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Культура

Работа псковского студента появится на «Литературной карте России в комиксах»

Комикс студента ПсковГУ Андрея Русакова признан одним из лучших на всероссийском конкурсе, который провела Российская государственная библиотека для молодёжи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

Андрей Русаков участвовал в оформлении книги Евгения Матвеева «Пушкин в Пскове», которую в 2021 году реконструировала по газетным публикациям 90-х годов и опубликовала заново отдельным изданием Централизованная библиотечная система Пскова. Заместитель директора ЦБС Людмила Слабченко обратила внимание на талантливого юношу, когда он публично защищал дипломную работу по художественному оформлению собственных рассказов в бакалавриате Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ, и предложила ему участвовать в библиотечных проектах.

Для «Литературной карты России в комиксах» Андрей Русаков придумал, что его лирический герой будет гулять по Пскову, вспоминая стихотворения Пушкина, и возле Дома губернатора встретит самого поэта. «Пушкин в этот момент как раз сочинял очередное четверостишие и запнулся на последней строке, подыскивая рифму, а безымянный герой комикса, уже зная наизусть это стихотворение, подсказал ему нужные слова. То есть у Андрея получился сюжет, чем-то похожий на тот, который разыграли герои блокбастера «Терминатор», - рассказали в библиотеке.

Ранее студент никогда не рисовал комиксы, это был его первый опыт. Андрей Русаков признался, что раньше недолюбливал Пушкина из-за того, что «школьная программа уж слишком мучает детей русской классикой». Сейчас ему нравится творчество поэта, особенно стихотворение «Мороз и солнце; день чудесный…».

В результате конкурса псковский комикс будет размещен в электронной и бумажной версии «Литературной карты России в комиксах».

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