В 18:00 завершится первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2020»

11:09, 24 декабря 2021, ПАИ

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24 декабря в 18:00 завершится первый тур голосования за претендентов на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2021».

По его итогам будет определена тройка финалистов в каждой из 12 номинаций: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Победители первого тура примут участие во втором туре голосования, который стартует на сайте ПАИ на следующей неделе. Также свой голос за финалистов отдадут члены жюри. Победителей определят путём сложения голосов читателей ПАИ и экспертов. Церемония вручения премии состоится в январе 2022 года. Принять участие в голосовании можно здесь.

Если по каким-либо причинам ваш голос не был зачтён, то следует отправить письмо с темой «Голосование» на почтовый адрес premiya@informpskov.ru. В нём необходимо указать номер телефона, с которого велось голосование, и код, который был сгенерирован при голосовании. Обращения принимаются до 17:00 24 декабря.

Напомним, учредителем премии является Псковское агентство информации. В этом году на соискание премии были поданы 132 заявки, однако, один из претендентов по личным причинам снял свою кандидатуру. Таким образом, в первом туре голосования участвует 131 претендент на награду. Подробнее познакомиться со всеми номинантами можно здесь.

Самой многочисленной в этом году оказалась номинация «Призвание». Здесь за победу будет бороться 21 претендент:

Руководитель дайв-клуба «Калипсо» Роман Спицын

Замдиректора Центра социального обслуживания Великих Лук Алена Эшенберг

Основатель невельского поискового отряда «Патриот 60» Кирилл Шляц

Преподаватель Дома творчества в Дедовичах Оксана Айкина

Руководитель центра «Добрый стоматолог» Мария Сенькова

Пресс-секретарь Федерации ММА Псковской области Олег Лаптев

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов

Призер и победитель российских и международных соревнований по велоспорту среди спортсменов с проблемами слуха Иван Макаров

Директор «Детской деревни - SOS Псков» Игорь Соловьев

Педагог Печорской средней школы № 3 Евгений Кураков

Коллектив Стругокрасненской районной библиотеки

Замначальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Псковской области Илья Никитин

Руководитель отряда волонтеров, директор Дворца творчества детей и молодежи Печорского района Юлия Четвергова

Врач-гинеколог многопрофильной клиники MEDICA Елена Егорова

Учитель школы на острове Залита Вячеслав Новиков

И. о. заведующего 3-м инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова

Хозяйка псковского зоопитомника Ольга Бабкина

Заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев

Основательница псковского музея винтажной куклы Ирина Кендрали

Предприниматель Анвар Зуфаров

Начальник караула пожарно-спасательной части Александр Курамшин

Второй по популярности оказалась номинация «Инициатива». В ней в этом году представлены 19 самых разных акций и проектов, которые придумали и реализуют жители и организации Псковской области:

Туристический маршрут для семейного и детского отдыха «Псковская область глазами детей» Туристского информационного центра Псковской области

Проект «Многонациональный край Пришелонья» Даниила Григорьева из Порхова

Проекты по сохранению памяти о павших в годы войны и патриотическому воспитанию молодёжи Невельского района

Проект Артёма Степанькова по сохранению истории деревни Сеглицы Плюсского района

Проект по созданию военно-мемориального комплекса «Себежский укрепрайон»

Псковский музей армии и флота

Усадьба Ореховно в Пустошкинском районе

Проект «Познаём своего ребёнка» псковского центра «Вообразилия»

Проект «Школа выживания 2.0.» методиста Дома детского творчества Великих Лук Светланы Какановой

Зооприют «Добрый» в Порхове

Проект «Домик на дереве» в деревне Двинь-Покровское Куньинского района

Международный патриотический форум «Мы помним»

ТОС «Моё село – моя забота» из деревни Заклинье Дновского района

Авторский проект Анны Скрипкарь о жизни бабушек из псковской глубинки

Служба помощи «Белый цветок»

Проект для учащихся старших классов «Уроки письма: Пишу тебе»

Инициатива по украшению фасада дома на Октябрьской площади в Пскове

Эногастрономический фермерский фестиваль «Сыр и пряник в Бебешкино»

Движение «Гуманный отлов» по отлову и передержке бездомных животных

16 заявок поступили в номинацию «Событие». Это и концерты, и спортивные соревнования, и фестивали, и театральные постановки, и масштабные праздники:

Операция по подъёму самолёта из болота в Пыталовском районе

Серия концертов «На страже мира. Александр Невский – 800» в Пскове

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в Печорском районе

Конкурс вокального творчества «Звенящая капель» в Дно

«Семейный пикник» в Пскове

Лазерное шоу, посвященное 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, в Пскове

Праздник местных инициатив «Предлагай – поддержим!» в деревне Заклинье Дновского района.

Театрализованная постановка по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» в Плюссе

Празднование 1000-летия Усвят

Открытие мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в Гдовском районе

Фестиваль «Мы живем на границе» в Пыталовском районе

Этап чемпионата России, ХХ ралли «Псков»

Международной кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове

Концерт «Ночь в башне» в Пскове

Фестиваль творчества якутского режиссера Сергея Потапова «Потапов-фест» в Пскове

Молодежно-патриотический лагерь «Укрепрайон» в Себежском районе

В номинации «Талант» в этом году представлены 15 соискателей награды — художники, музыканты, писатели, поэты, танцоры:

Детский писатель из Островского района Ирина Васильева

Поэт, исполнитель песен из Новоржевского района Михаил Яичников

Семья художников из Острова - Александра, Светлана, Дуня и Аня Оболенские

Автор книг о краеведении и истории Пыталовского района Николай Цветков

Ведущий интеллектуальных игр Михаил Черкасов из Пскова

Хореографический коллектив «Изумруд» из Дно

Певица Елена Швецова из Дно

Юная певица Арина Ильинова из Невеля

Ансамбль «Гармонисты Великих Лук»

Фотограф-любитель Александр Рябинин из Бежаницкого района

Актриса Великолукского драмтеатра Алина Бичай

Хор мальчиков Центра эстетического воспитания Великих Лук

Кукольница Анна Невар из Пскова

Рок-группа «Отцы и дети» из Пскова

Пожарный и блогер Валерий Смирнов из Дедовичского района

12 производителей, работающих в Псковской области, представлены в номинации «Наша марка»:

Сыры «Аланталь» от маслосырзавода «Порховский»

Торговая сеть WoolHouse

Фабрика по производству мебели и евроокон «Декор»

Псковский завод мобильного и компьютерного кабеля

Сыровар Сергей Сальный из Пушкинских Гор

Порховский дом ремёсел

Бежаницкое райпо

Производитель напитков «Глобус Джус»

Сеть кулинарных лавок «Розмарин» в Пскове

Псковские производственно-интеграционные мастерские

Яблоневые сады Ивана Мельника из Себежского района

Производитель псковского чая кооператив «Кипрей»

В новую номинацию премии «Экомышление», которую организаторы ввели в этом году в партнёрстве с заводом «Титан-Полимер», пришли 11 заявок:

Российско-эстонский проект «Развитие знаний об окружающей природной среде в российско-эстонском приграничье» /«Экомышление»

Экологическая акция «Чистые игры в Овсище» в Пскове

Экологический проект «Зеленая область»

Международный фестиваль дикой природы «РосянкаFest»

Акция по озеленению и благоустройству западной части Дно

Первый экологический фестиваль «Чистые игры в городе Дно»

Проект Татьяны Васильевой по творческой переработке старых вещей

Проект «ЭКО бокс» по раздельному сбору мусора в Великих Луках

Акция «Чистый берег» в Палкино

Проект «Экомышление» Сергея Елизарова

Проект Плюсского перерабатывающего комбината по созданию экомебели

Восемь претендентов на победу оказалось в номинации «Рекорд». Здесь будут соревноваться представители различных видов спорта:

Хоккейная команда «Красный город» из Красногородска

Футбольный клуб «Луки-Энергия» из Великих Лук

Паралимпийская чемпионка по стрельбе из лука Маргарита Сидоренко

Тренер пыталовского клуба смешанных единоборств ММА «Змей Горыныч» Максим Максимов

Председатель федерации эстетической гимнастики Псковской области Полина Гернец

Семья дзюдоистов из Плюсского района — Дмитрий, Иван, Александр и Георгий Зубаревы

Велогонщик из Порховского района Александр Андреев

Юная фигуристка из Пскова Валерия Зайцева

За звание главного открытия этого года будут бороться:

Центр туризма и творческих индустрий Пскова

Молочная ферма ОАО «Красное знамя» в Новосокольническом районе

Креативное пространство «Лофт» в Пкове

Студия EMS-фитнеса Twenty Fit в Великих Луках

Чайно-пряничная лавка «Званица» в Пскове

Фирменный магазин Xiaomi в Пскове

Кикшеринг в Пскове

«Народное признание» за лучший сервис рассчитывают получить:

Справочная служба 053

Псковская торговая сеть «Книжица»

Центр дентальной имплантации и стоматологии «Добрый стоматолог» в Себеже

Торгово-досуговый центр Fjord Plaza в Пскове

Студия отбеливания зубов Your Smile в Великих Луках

Салон красоты и эстетики «Синтая» в Пскове

Прокат сапбордов SupPskov в Пскове

В специальной номинации для представителей правоохранительных органов и силовых структур «Защита» представлены шесть героев:

Командир отдельной роты ДПС по Пскову Алексей Андреев, который помог семейной паре выбраться из покореженного в ДТП автомобиля

Инспекторы ДПС по Пскову Александр Никонов и Роман Горбатов за спасение людей на пожаре

Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Дедовичский» капитан полиции Роман Сергеев за помощь в доставке больного

Инспекторы ГИБДД ОМВД России по Островскому району Александр Иванов и Владимир Атанасов за спасение тонувшего мужчины

Сотрудник транспортной полиции Андрей Мусийчук из Пскова за спасение жизни впавшего в состояние клинической смерти мужчины

Полицейский мобильного взвода № 1 отдельного батальона ППС УМВД России по Пскову Денис Кузьмин за спасение упавшей с моста девочки

Пять претендентов выдвинуты на звание «Бизнесмен года». Эту номинацию можно назвать новой для премии, поскольку появилась она только в этом году, ранее она называлась «Лидер».

Основательницы компаний «Гелиос», «Квиконс» и «Кампотекс» Вера Григорьева и Юлия Мамчиц

Директор кофейно-винного бара CAVERIN Павел Передельский

Руководитель студии отбеливания зубов Your Smile Алина Гугунина

Директор мебельной компании HI-Tech Mebel Андрей Васильев

Директор сети магазинов «Квадрат» Михаил Лебедев

Традиционно самой немногочисленной, но самой героической является номинация «Поступок», в которой представлены люди, которые, рискуя собственными жизнями, спасали других. В этом году таких героев четверо:

Любовь Алтынь из Великих Лук за спасение выпавшего из окна ребёнка

Рейн Нийне из Печор за спасение людей из горящего дома

Иван Мутовин из Дедовичского района за спасение тонувшего друга

Андрей Стругин из Пскова за спасение двух тонувших детей.

За новостями премии следите в сюжете.