На Netflix вышла фантастическая комедия «Не смотри вверх» с Леонардо Ди Каприо

12:05, 24 декабря 2021, ПАИ

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера фантастической комедии «Не смотри вверх», которую режиссер Адам МакКей («Игра на понижение», «Власть») поставил по собственному сценарию.

По сюжету сатирической комедии два ученых-астронома узнают, что к Земле приближается астероид, способный уничтожить планету. Чтобы предупредить человечество об опасности, герои отправляются в пресс-тур, где им предстоит убедить человечество о возможно надвигающемся конце света. При этом СМИ, правительство и общественность отказываются верить в предсказание ученых.

В картине сыграли Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Тимоти Шаламе, Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Роб Морган, Джона Хилл, Крис Эванс, Химеш Патель и певица Ариана Гранде, а также Кид Кади и Мэттью Перри.

Ограниченный прокат состоялся в США 10 декабря.