Мошенники ограбили двух псковичей и одного великолучанина на 2,3 млн рублей

11:13, 24 декабря 2021, ПАИ

Мошенники ограбили двух псковичей и одного великолучанина на 2,3 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Двум псковичам позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков. Они предложили свои «услуги» будто бы для предотвращения незаконного оформления на них кредитов. 35-летнего великолучанина другой неизвестный гражданин ввел в заблуждение, предложив хороший заработок на одной из инвестиционных платформ.

Горожане последовали рекомендациям незнакомцев и лишились в общей сложности свыше 2,3 млн рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего уточняются в ходе проводимого расследования.