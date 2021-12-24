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Культура

«День любителей фольклора» пройдет в Пскове 25 декабря

В преддверии Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов в Пскове состоится предновогодняя творческая встреча «День любителей фольклора». Она пройдет в стенах проектного офиса «Команда 2018» (Некрасова, 19) 25 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В мероприятии примут участие лучшие фольклорные коллективы региона — детский фольклорный ансамбль «Ларец» (руководитель Лидия Игнатенко), казачий ансамбль «Златница» (руководитель Светлана Карасева), фольклорный ансамбль «Заряница» (руководитель Маргарита Амирханян), фольклорный ансамбль «Уграда» (руководитель Галина Березина) и гости из города Луга «Семейный клуб сохранения русских народных традиций «ЛЮБОЧАЖЬЕ» (руководитель Светлана Громова).

Каждый из коллективов подробно расскажет о своей деятельности в этом году и о репертуаре, который разучивается.

В рамках мероприятия запланирован мастер-класс от фольклориста, лауреата премии им. А. В. Луначарского, обладателя почетного звания «Душа земли Псковской» Елены Обуховой, добавили в комитете Псковской области по культуре.

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