Какими победами гордится псковская шахматная федерация и какие планы строит — в интервью Дмитрия Шахова

16:54, 24 декабря 2021, ПАИ

Шахматная федерация Псковской области строит амбициозные планы по развитию шахмат в муниципалитетах. Благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов в 11 районах появятся шахматные клубы. Первый уже открылся в Дедовичах. Президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов подвел итоги деятельности организации в 2021 году и рассказал о ближайших событиях спортивному редактору ПАИ Валерию Гусеву.

- Дмитрий Владимирович, ярким событием уходящего года в мире шахмат стал поединок за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим. Вы следили за матчем? Почему Ян уступил 16-му чемпиону мира?

- Дело в том, что Магнус величайший шахматист последнего времени. Он глубоко знает шахматы, его психологический настрой и физическое здоровье позволяют ему прекрасно играть и в классические шахматы, и в быстрые, и в блиц. Во всех трех дисциплинах он побеждает, и ему нет равных. Это удается не многим шахматистам. Взять над Магнусом верх пока никому не под силу.

- В советское время шахматы были очень популярны у наших граждан. В них играли даже в парках, выпускалось много специальной литературы, в газетах печатали шахматные задачи. Сегодня этот вид спорта, это хобби - удел не многих?

- Вы правы, шахматы в СССР были спортом №2 после хоккея. И государство вкладывало большие ресурсы и средства. Выделялись помещения для клубов, повсеместно работали секции и кружки. Но с распадом Союза всё это рухнуло, а хоть как-то восстановить инфраструктуру нам удалось только к 2004 году, когда мы провели турнир «Белая ладья». Это массовый детский турнир, который помог обрести уверенность и в дальнейшем стать чемпионами многим ведущим шахматистам нашей страны. Сегодня благодаря вниманию региональной власти в наших школах продолжается программа шахматного всеобуча. Большую поддержку в этом направлении нам оказывает Федерация шахмат России и Фонд Тимченко.

- В декабре принято подводить итоги года. Расскажите о самых значимых событиях шахматного 2021-го.

- Последние два года из-за коронавируса нам, как и другим спортивным федерациям, было непросто. Многие турниры были отменены, практически свернулись соревнования, которые проводились в рамках общеобразовательной школы. И тем не менее желание играть в шахматы и участвовать в турнирах у людей осталось, и в этом году нам удалось более-менее восстановить календарь. И 2021 год я бы назвал для нас достаточно выдающимся.

Так, благодаря губернатору Михаилу Ведерникову был создан и работает Региональный центр шахматного образования и спорта. Это самостоятельная государственная структура полностью взяла на себя организацию шахматной жизни в регионе - от школьников до ветеранов - и плотно взаимодействует с шахматной федерацией. Это хорошее подспорье для тренеров, который могут работать в этой организации и преподавать любимый предмет для наших детей. И самое главное - эта организация в дальнейшем позволит оказать содействие учителям шахматного всеобуча в продвижении шахмат в школах. И главное, чтобы у любителей шахмат было место, где можно играть и тренироваться. Мы выиграли конкурс Фонда президентских грантов. Теперь шахматные клубы откроются в 11 муниципалитетах. Первый - в Дедовичах - уже работает.

Еще один прорыв года - это победа нашего юниора Алексея Захарова на первенстве России среди спортсменов до 15 лет. Алексей вошел в сборную России и победил на первенстве Европы! Мы очень рады за него и гордимся им, так как действующих чемпионов Европы у нас в регионе никогда не было. Мы надеемся, что Алексей станет мастером FIDE, и это может произойти уже в ближайшие несколько месяцев.

Хотелось бы отметить, что молодое поколение, занимаясь сегодня шахматами, может достичь достаточно важных высот в жизни. И, наверное, самое главное, почему дети должны заниматься шахматами. Я считаю, что это хорошее подспорье для того, чтобы молодой человек нашел себя в нашей современной жизни. Сферы интересов тех, кто у нас занимался шахматами, очень различные. Это финансисты, экономисты, юристы, врачи, учителя. Настолько разнообразна сфера применения своих способностей у шахматистов, что говорить об их приверженности к одной профессии не приходится. При этом взрослые люди, которые в детстве и юности играли в шахматы, становятся успешными, так как эта игра научила их думать, логически мыслить, просчитывать ситуации наперед и грамотно анализировать любое положение.

- Дмитрий Владимирович, благодарю вас за это мини-интервью, пожелаем нашим шахматистам успешно выступить на ближайших соревнованиях и всех с наступающими праздниками!

- Спасибо, присоединяюсь к этим пожеланиям и поздравлениям.

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