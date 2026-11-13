Восемь команд разыгрывают Кубок Пскова по футболу среди старших юношей

14:08, 13 ноября 2026, ПАИ

Восемь команд разыгрывают Кубок Пскова по футболу среди юношей 2011 года рождения. Об этом сообщается в группе «Футбольные турниры в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

Команды разбили на две подгруппы. В группе А за выход в полуфинал борются «Псков», «Тосно» (Ленинградская область), «Легирус» (Санкт-Петербург) и «Псков 12 белые». В группе Б – «Стрела», «Динамо-Электрон» (Великий Новгород), «Псков 12 синие» и «Фрунзенец» (Санкт-Петербург).

Сегодня, 13 ноября, проходят восемь игр групповой стадии. Плей-офф стартует завтра, 14 ноября. 15 ноября пройдут финальные встречи.

Для псковских команд основной целью турнира является объединение усилий тренерского состава спортивных школ и клубов города в подготовке футболистов 2012 года рождения. «Мы не только хотим сформировать команду из сильнейших футболистов 2012 года рождения для участия в следующем сезоне Юношеской футбольной лиги, но ещё и сохранить контингент игроков этого возраста», – приводит слова генерального директора ФК «Псков» Ивана Штылина пресс-служба клуба.