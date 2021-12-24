Мэр Елабуги в Татарстане назвал непривитых ветеранов «врагами»

20:25, 24 декабря 2021, ПАИ

Мэр города в Татарстане назвал непривитых ветеранов «врагами» и призвал не дарить им подарки без QR-кодов, сообщает сайт KazanFirst.

Очень нестандартные идеи борьбы с коронавирусом мэр Елабуги Рустем Нуриев озвучил на закрытом совещании оперштаба.

«Вот нам надо было, конечно, когда мы раздаём [деньги] на 9 Мая или День пожилых людей, спрашивать сразу QR-коды. Я бы не постеснялся. <...> Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный приём, меня заражает. <...> Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий», — сказал Нуриев.

СМИ уже интересуются: нет ли в высказывании чиновника нарушения статьи об оскорблении ветеранов?

Ещё мэр Елабуги сказал, что «было бы неплохо управляющим компаниям перестать обслуживать непривитых жильцов».

Сейчас в Елабуге привито примерно 82 % населения, сообщает сайт.