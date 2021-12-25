В Правительстве РФ утвердили правила предоставления субсидий на развитие студенческого спорта

20:03, 25 декабря 2021, ПАИ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на развитие студенческого спорта в России. На это будет выделено более 1,1 млрд рублей в ближайшие три года, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что за счёт федеральных средств организация сможет проводить научно-практические конференции, методические семинары и форумы по вопросам развития студенческого спорта.

Кроме того, будет проведён мониторинг развития студенческого спорта в России и деятельности студенческих спортивных лиг, составлены методические рекомендации по развитию этого направления, разработан и утверждён порядок ведения перечня студенческих спортивных клубов в вузах.

Субсидии будут предоставлены в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Средства на это уже предусмотрены в федеральном бюджете: в 2022 году будет направлено более 479,2 млн рублей, в 2023 году – более 439,5 млн рублей, в 2024 году – более 279,8 млн рублей.