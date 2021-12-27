Dj-сет у стен Псковского кремля сыграл участник проекта Discovery Sessions

10:28, 27 декабря 2021, ПАИ

Dj-сет у стен Псковского кремля сыграл участник проекта Discovery Sessions, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Новогодний эпизод аудиовизуального проекта снят в Пскове. На фоне памятника, который является одним из самых прекрасных образчиков средневекового оборонного зодчества, где чувствуется атмосфера грандиозности и величия. За музыкальное сопровождение отвечал DJ Citizen Pablo. Он подобрал треки, в полной мере передав настроение исторического центра Пскова в декабре», - отметили в музее.

Миссией проекта Discovery Sessions является популяризация внутреннего туризма России. Каждый эпизод проекта посвящён достопримечательности определённого региона. Discovery Sessions уже побывали в Боголюбово, в Пермском крае, в этнографическом музее «Хохловка».