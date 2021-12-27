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Общество

23 бойца пополнили ряды Росгвардии в Пскове

В Пскове состоялась торжественная церемония принятия присяги сотрудниками, впервые поступившими на службу в подразделения вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие руководители управления, отдела вневедомственной охраны и преподаватели.

Двадцать три молодых сотрудника Росгвардии дали клятву быть верными присяге, достойно исполнять свой служебный долг, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, быть мужественными и честными.

Принятие присяги стало для них логическим завершением напряженной программы обучения, которое проходило в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области.

В течение 3 месяцев сотрудники вневедомственной охраны проходили первоначальное профессиональное обучение: изучили организационно-правовые основы деятельности войск национальной гвардии России, профессиональную культуру и этику, тактику охраны общественного порядка, основы криминалистики, строевую, огневую, морально-психологическую, тактико-специальную, физическую и медицинскую подготовки. По всем дисциплинам росгвардейцы успешно прошли проверочные испытания и сдали экзамены.

Теперь росгвардейцы приступят к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей в подразделениях вневедомственной охраны.

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