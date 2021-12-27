Темпы распространения COVID-19 в Псковской области снизились почти на 8%

18:54, 27 декабря 2021, ПАИ

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Снижение темпов распространения COVID-19 в Псковской области за неделю составило почти 8 %. Об этом со ссылкой на губернатора Псковской области сообщает администрация Псковской области. При этом динамика прививочной кампании в регионе за минувшую неделю выросла на 19 %.

На данный момент выполнено 65,2 % от плана вакцинации. Полный курс вакцинации прошли 261,6 тыс. человек, ревакцинировались — 30,4 тыс. Первый компонент прививки сделали 263,4 тыс. человек, уточнил губернатор.