В деревне Тямша Псковского района будет работать мобильная бригада по вакцинации от коронавируса

19:25, 27 декабря 2021, ПАИ

29 декабря жители деревни Тямша Псковского района могут сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщают в администрации Псковского района.

В деревне будет работать мобильная бригада по вакцинации населения. Сама вакцинация будет производиться без предварительной записи. Приглашают всех, кто не вакцинировался, сделать прививку от коронавируса.

Мобильный прививочный пункт будет работать с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Солнечная, д. 1 (около ДК).