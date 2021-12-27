В деревне Тямша Псковского района будет работать мобильная бригада по вакцинации от коронавируса
29 декабря жители деревни Тямша Псковского района могут сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщают в администрации Псковского района.
В деревне будет работать мобильная бригада по вакцинации населения. Сама вакцинация будет производиться без предварительной записи. Приглашают всех, кто не вакцинировался, сделать прививку от коронавируса.
Мобильный прививочный пункт будет работать с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Солнечная, д. 1 (около ДК).
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