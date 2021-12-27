Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Великих Луках

09:45, 28 декабря 2021, ПАИ

В Великих Луках пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

27 декабря в 18:50 на Нелидовском проезде в двухэтажном многоквартирном доме на чердаке сгорела сажа в дымоходе. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В ликвидации возгорания принимали участие 3 единицы техники и 12 человек.

В этот же день в 21:50 в деревне Болчино Дедовичского района в неэксплуатируемом строении огнём повреждена кровля. Причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в строение.