Видео: лучших спортсменов и тренеров региона чествовали на Балу чемпионов

16:28, 28 декабря 2021, ПАИ

В Пскове состоялся традиционный Бал чемпионов. За спортивные успехи и достижения благодарностями губернатора в 13 номинациях отмечены 167 лучших спортсменов и тренеров Псковской области. Среди них 10 чемпионов, победителей и призеров международных и европейских соревнований, десятки чемпионов России по различным видам спорта.