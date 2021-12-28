Видео: лучших спортсменов и тренеров региона чествовали на Балу чемпионов
В Пскове состоялся традиционный Бал чемпионов. За спортивные успехи и достижения благодарностями губернатора в 13 номинациях отмечены 167 лучших спортсменов и тренеров Псковской области. Среди них 10 чемпионов, победителей и призеров международных и европейских соревнований, десятки чемпионов России по различным видам спорта.
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