Александр Котов считает целесообразной оптимизацию численности гордум Пскова и Великих Лук

16:16, 28 декабря 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов считает целесообразной оптимизацию численности гордум Пскова и Великих Лук. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live.

«Наверное, так напрямую сравнивать численность областного Собрания и представительных органов муниципальных образований – это не совсем корректно. Потому что всё-таки у нас разные полномочия, разные функции. Но в то же время я считаю, что их численность тоже нужно оптимизировать. Надо всё-таки учитывать особенности нашего региона, количество населения, которое проживает в тех или иных муниципальных образованиях», – отметил спикер облсобрания.

Он также высказался за целесообразность сокращения численности Псковской городской Думы и Великолукской городской Думы. «На сколько – вопрос дискуссионный, можно обсуждать. Это их полномочия, они сами определяют для себя численный состав», – уточнил Александр Котов.

В то же время он отметил, что главы комитетов Госдумы и Совфеда по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли законопроект, который полностью переформатирует систему местного самоуправления. «Он [законопроект. – ПАИ] только что поступил в регионы и на рассмотрение Государственной Думы. Скорее всего, в начале следующего года мы его будем обсуждать и рассматривать. И там как раз есть предельная численность представительных органов местного самоуправления в зависимости от численности населения, которое на территории этого муниципального образования проживает», – уточнил спикер Псковского областного Собрания.

Также Александр Котов заметил, что на организацию работы каждого депутата представительного органа требуются определенные финансовые затраты, организационные мероприятия, необходимы технические средства. «Можно тоже об этом задуматься. К тому же у нас сейчас достаточное количество различных цифровых инструментов, которые депутаты могут использовать в своей работе с избирателями. Безусловно, эти изменения тоже надо учитывать», – заключил спикер облсобрания.