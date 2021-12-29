7 иностранцев пытались незаконно пересечь границу в Псковской области

10:18, 29 декабря 2021, ПАИ

В Печорском районе задержали 7 иностранцев, которые хотели незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В результате проверочных мероприятий установлено, что у иностранцев не было документов для нахождения в пограничной зоне. При этом граждане признались, что прибыли из Московской области для нелегального убытия в Эстонию в поисках лучших условий жизни. Законных оснований для пересечения государственной границы у них не было.

Печорский районный суд привлек нарушителей к административной ответственности в виде штрафов и выдворения с территории России. Их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.

В Пограничном управлении напомнили, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.