Бюджет Псковского района принят в трёх чтениях
В ходе 36-го заседания Собрания депутатов Псковского района шестого созыва депутаты рассмотрели сразу в трёх чтениях и приняли бюджет Псковского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.
«Проект бюджета ранее был дважды обсуждён на заседаниях депутатских комиссий и подошёл к итоговому голосованию хорошо проработанным финансовым документом, по которому нам предстоит жить и развивать Псковский район в наступающем году», – отметили в администрации Псковского района.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как планируете провести новогодние каникулы?
28 декабря 2021
Александр Котов – о цифровизации избирательных кампаний: Нужно двигаться по этому пути
28 декабря 2021
Александр Котов – о взаимодействии с исполнительной властью: Всегда есть возможность диалога