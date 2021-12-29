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Политика

Бюджет Псковского района принят в трёх чтениях

В ходе 36-го заседания Собрания депутатов Псковского района шестого созыва депутаты рассмотрели сразу в трёх чтениях и приняли бюджет Псковского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Проект бюджета ранее был дважды обсуждён на заседаниях депутатских комиссий и подошёл к итоговому голосованию хорошо проработанным финансовым документом, по которому нам предстоит жить и развивать Псковский район в наступающем году», – отметили в администрации Псковского района.

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