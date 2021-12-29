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Общество

Мантуров призвал регионы проверять QR-коды не на улице, а в помещении

Проверять QR-коды у граждан при входе в торговые центры нужно не на улице, а в помещении, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. При этом требования к проверке в разных регионах могут быть разные, отметил он. Об этом пишет ТАСС.

«Достаточно сложно на федеральном уровне установить абсолютно одинаковые требования к формату предъявления сертификатов, ряд моментов должен учитываться регионами самостоятельно. Речь о том, как это будет технически организовано, чтобы не пришлось стоять в очереди на морозе и предъявлять сертификаты при входе в торговый центр. Если не предусмотрена входная группа, человек должен зайти, а там уже предъявить сертификат, или уже на входе в нужный ему магазин внутри торгового центра пройти эту процедуру», - пояснил министр.

По его словам, принятый в первом чтении законопроект разрешает регионам вводить ограничительные меры для посещения организаций розничной торговли и общественного питания. «В рамках законопроекта прорабатываются общефедеральные подходы по организации доступа в торговые объекты по электронным сертификатам. Мы исходили из того, что электронные сертификаты в определенной степени являются решением проблемы по доступу в сектор торговли или сферы услуг, и при этом есть обеспечение контроля доступа, выполнения требований Роспотребнадзора и стимулирования вакцинации», - сказал Мантуров.

Госдума 16 декабря приняла в первом чтении законопроект о введении в России COVID-сертификатов для посещения общественных мест. Согласно ему, для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание. Эта мера не затронет посещение аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.

17 декабря президент РФ Владимир Путин поручил доработать законопроект. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости использовать время перед вторым чтением законопроекта, чтобы снять все связанные с ним риски и опасения.

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