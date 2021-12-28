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Культура

Связующая нить добрососедства: Об укреплении псковско–латвийского гуманитарного диалога

Научные и образовательные контакты филологов Псковского государственного университета с коллегами из вузов Латвии, начавшись в 1960-е годы, длятся на протяжении десятилетий, то ослабевая, то укрепляясь. Содружество научных школ проф. Е.А. Маймина в Пскове, проф. Л.А. Сидякова в Латвийском университете и проф. Ф.П. Федорова в Даугавпилсском университете выражается в многолетнем академическом диалоге.

Ученые соседних государств участвуют в научных конференциях, публикуют статьи в научных сборниках, проводят круглые столы и семинары, в том числе – для студентов Псковского, Даугавпилсского и Латвийского университетов. Но тесное взаимодействие преподавателей ПсковГУ с учителями и школьниками Латвии началось только в 2018 году, в процессе реализации проекта «Пограничье как культурный мост: псковско-рижские языковые и культурные связи в прошлом, настоящем и будущем», а затем – проекта «Преодолевая границы…». Научно-просветительский центр русского языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина ПсковГУ и ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» с тех пор активно сотрудничают с членами Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ).

На круглом столе «Русский мир: диалектика  взаимодействия общества и государства», состоявшемся в декабре 2021 года в ПсковГУ, президент ЛАПРЯЛ И. В. Козлова выступила с докладом «Русский язык и русская культура в Латвии: взгляд в прошлое, настоящее и будущее», охарактеризовав направления взаимодействия сообщества латвийских учителей с российскими государственными и общественными организациями, обозначила дальнейшие пути партнерства.  Сотрудничество ЛАПРЯЛ с ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» неоднократно освещалось на латвийском радио, 4, Домская площадь журналистом Галиной Грейдене.

 К традиционным формам взаимодействия ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» с учителями Латвии относятся научно-методические семинары: «Русское слово в современном образовательном пространстве» (Рига, ноябрь 2018), «Духовный потенциал русской литературы и современная школа»  (Пушкинские Горы, март 2019), «Формирование ценностных ориентаций в преподавании предметов гуманитарного цикла» (онлайн, декабрь 2020), «Преподавание русского языка и литературы в иноязычном окружении» (онлайн, сентябрь 2021), «Современная российская наука – школе: новое в гуманитарных дисциплинах» (онлайн, декабрь 2021). Их концепция, новейшие научные идеи и методические материалы способствуют повышению уровня преподавания русского языка и преподавания на русском языке, приобщению жителей зарубежных государств к ценностям русского языка и культуры, стимулированию интереса к чтению на русском языке.

Благодаря стратегической инициативе и заинтересованной поддержке директора Пардаугавской школы г. Рига И. А. Шинкаревой и ее заместителя Т. В. Моисеевой в псковских мероприятиях участвуют учителя и обучающиеся не только этой школы, но также русских и латышских школ разных регионов республики. Особенно активна и успешна деятельность заместителей директора Яуногрской средней школы И. В. Александренковой и В. Я. Зиемеле, чьи ученики неоднократно становились  дипломантами  Международного молодежного форума проектных инициатив «Наследники». Учителя высоко оценивают возможность своих учеников углубиться в проектную деятельность, исследование общих культурных связей между Латвией и Россией, познакомить с результатами работы своих сверстников. Темы проектов напрямую связаны с русско-балтийскими историческими и культурными связями.

Так, в ходе подготовки проекта «Сравнение русских и латышских волшебных сказок» учащиеся пришли к выводу, что культурные коды, заложенные в русских и латышских народных сказках, очень близки, порой идентичны. При создании видеофильма «Игорь Северянин и Янис Зиемельниекс – биография и творчество» старшеклассники обнаружили полноценный диалог в творчестве двух поэтов 20 века, представителей разных народов. В проектах, посвященных творчеству А. Пушкина, латвийские школьники совершенствовали чуткость к художественному слову, учились понимать и любить произведения русского поэта, находили в истории его рода точки пересечения русской и прибалтийской истории. Нельзя не отметить, что учителя латвийских школ уделяют большое внимание сохранению памяти об Отечественной войне 1812 года, рекомендуя своим воспитанникам  изучение таких тем, как: «1812  год на Латвийской земле в работах историков и воспоминаниях современников», «Рождение, становление и служение Отечеству легендарного полководца русской армии Я. П. Кульнева. Правда и мифы», «Личность Барклая-де-Толли». Обращаясь к популяризации русской литературы, молодые люди учатся воспринимать русский язык как средство постижения национальной и мировой культуры, духовного наследия русского народа. Участие школьников в форуме «Наследники», считают их наставники, не только расширяет горизонты сознания, но и способствует росту их личностей, а также поиску единомышленников среди сверстников, педагогов и родителей.

В ситуации, когда на территориях западного пограничья России идет насильственная ассимиляция русскоязычного населения, административное снижение роли русского языка и русской культуры с целью, как говорят политики, «нейтрализации влияния России», псковские филологи укрепляют диалог с русскоязычными сообществами, поддерживая сохранение русского языка и национальных ценностей. По-прежнему актуально звучат слова академика Д. С. Лихачева: «Культуры должны уважать друг друга. На этой почве растут собственное национальное самосознание – благожелательное к другим культурам и как следствие – спокойная уверенность в самих себе. Подлинная культура всегда имеет открытый характер и основывается на понимании «другого».

Аида Разумовская

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