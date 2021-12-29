Житель Псковского района похитил у 74-летней пенсионерки сумку с деньгами

11:55, 29 декабря 2021, ПАИ

Житель Псковского района похитил у 74-летней пенсионерки сумку с продуктами, кошельком и деньгами, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

27 декабря у дома на улице Советской Армии к пенсионерке подбежал незнакомец, который толкнул её и вырвал сумку. Позднее с похищенной карты было снято около двух тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Псковского района, который ранее уже был судим за грабёж. В ходе обыска похищенная у пожилой женщины банковская карта обнаружена и изъята.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.