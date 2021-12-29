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Политика

Главу Палкинского района будут судить за превышение должностных полномочий

Главу Палкинского района Евгения Седова (в апреле он отстранён от должности) будут судить за превышение должностных полномочий, овершенных в бюджетной сфере, и покушение на мошенничество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в мае 2019 года предполагаемый злоумышленник предоставил для оплаты в администрацию городского поселения «Палкино» документы о выполнении его братом работ по ремонту тротуара и участка автодороги, которые фактически выполнил местный предприниматель на безвозмездной основе.

В 2019 году он дважды превысил свои должностные полномочия при подписании актов о приемке работ в рамках муниципальных контрактов по реконструкции Дома культуры и текущему ремонту дорог муниципального значения, в результате чего подрядчикам были переведены денежные средства за фактически невыполненные работы на общую сумму почти в миллион рублей.

В отношении подследственного продолжает применяться ранее избранная судом по ходатайству следователя мера процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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