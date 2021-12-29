Главу Палкинского района будут судить за превышение должностных полномочий
Главу Палкинского района Евгения Седова (в апреле он отстранён от должности) будут судить за превышение должностных полномочий, овершенных в бюджетной сфере, и покушение на мошенничество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.
По версии следствия, в мае 2019 года предполагаемый злоумышленник предоставил для оплаты в администрацию городского поселения «Палкино» документы о выполнении его братом работ по ремонту тротуара и участка автодороги, которые фактически выполнил местный предприниматель на безвозмездной основе.
В 2019 году он дважды превысил свои должностные полномочия при подписании актов о приемке работ в рамках муниципальных контрактов по реконструкции Дома культуры и текущему ремонту дорог муниципального значения, в результате чего подрядчикам были переведены денежные средства за фактически невыполненные работы на общую сумму почти в миллион рублей.
В отношении подследственного продолжает применяться ранее избранная судом по ходатайству следователя мера процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как планируете провести новогодние каникулы?
Александр Котов – о цифровизации избирательных кампаний: Нужно двигаться по этому пути