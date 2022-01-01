Астрологический прогноз на январь: время на раскачку

17:58, 01 января 2022, ПАИ

Первую неделю января люди традиционно отдыхают и празднуют, вторую приходят в себя и включаются в рабочий ритм. В этот раз раскачаться будет сложнее. Сразу две планеты, оказывающие влияние на нашу деловую жизнь и финансы, окажутся в ретроградном движении.

Венера развернулась в ретро ещё в середине ноября и вернётся в прямое положение только в конце января. Меркурий становится ретроградным 14 января, но традиционно влияние периода мы ощущаем уже за 3-4 дня до. Так что практически все рабочие дни января окажутся под его влиянием. Вместе с Венерой они устроят нам замедление всех деловых процессов, пересмотр партнёрских договорённостей, финансовые сложности и прочие палки в колёса.

Поэтому на январь не стоит планировать ничего масштабного и грандиозного. С новыми начинаниями лучше подождать до середины следующего месяца. Крупные покупки в январе тоже лучше не делать. В последних числах месяца может открыться неприятная правда в деловом и личном партнёрстве, повываливаться скелеты из шкафов.

Месяц начнётся с новолуния в Козероге 2 января. И это отличный день, чтобы составить планы не только на предстоящий месяц, но и на весь грядущий год. Отлично, если при этом вы наметите ещё и шаги к их достижению. Тогда год начнётся с правильными энергиями и даст нужную сонастройку со вселенскими ритмами. Это станет дополнительным благоприятным фактором, позволяющим достигать своих целей в 2022 году.

Ещё один день, который поможет заложить нужную программу, на этот раз финансовую, – 18 января. Лунные узлы – точки, определяющие, над какими задачами придётся работать всему человечеству в ближайшие полтора года, – переместятся в этот день на ось ресурсов Телец – Скорпион. А это значит, что мы ещё активнее, чем обычно, будем бороться за деньги и прочие ресурсы, отвоёвывать своё место под солнцем, искать новые пути для заработка. В этот день стоит пересмотреть свои финансовые стратегии и отказаться от неэффективных методов. Кто практикует карты желаний и похожие методики, дерзайте.

Весь январь, учитывая ретро-Венеру, не стоит брать и давать деньги в долг. От кредитов по возможности тоже лучше отказаться.

Особенно велик риск ошибок, путаницы, ссор, столкновения с мошенниками в период с 9 по 14 января. Будьте внимательны и аккуратны, не поддавайтесь на провокации. Тщательно проверяйте все документы перед сделками, не ведитесь на заманчивые предложения: на поверку они могут оказаться мыльным пузырём.

Если всё-таки от честолюбивых замыслов отказаться сложно, лучший период для действий – 15-17 января.

Полнолуние в Раке 17 января может сильно ударить по эмоциональной сфере, всколыхнуть старые обиды и переживания, сподвигнуть на выяснение отношений с родственниками. Держите себя в руках. Умилостивить разбушевавшуюся Луну помогут молочная диета и другие продукты белого цвета.

20 января Солнце переходит в знак Водолея. Мы станем чувствовать себя более свободными, захотим больше общаться и путешествовать, будем лучше считывать креативные идеи и инсайты из пространства. Можно искать сообщества по интересам, заниматься деятельностью, которая предполагает объединение и усилие сразу большого количества людей.

В целом в январе не будет изменений ни в одной из тем общественной и социальной жизни. Если руководствоваться восточным календарём, в январе мы ещё будем жить в году Быка, а год Тигра наступит только 1 февраля, тогда и можно ждать новых энергий.