Утверждена «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в Псковской области

16:34, 29 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил дорожную карту по содействию развитию конкуренции в Псковской области на 2022–2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба псковского УФАС.

Государственная политика по обеспечению устойчивости социально значимых товарных рынков направлена на развитие малого и среднего предпринимательства и обеспечение эффективного и прозрачного управления государственной и муниципальной собственностью, а также развитие конкуренции на социально значимых рынках. Особое значение приобретает реализация мероприятий «дорожной карты» в условиях восстановительного роста экономики и постепенного снятия санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день среди наиболее значимых реализованных мероприятий можно отметить обеспечение присутствия в отраслях экономики Российской Федерации не менее трех хозяйствующих субъектов, из которых не менее чем один относится к частному бизнесу, отмену национального и внутрисетевого роуминга на территории Российской Федерации, устранение «банковского роуминга», установление правил недискриминационного доступа на товарные рынки услуг общедоступной почтовой связи и в сфере теплоснабжения, расширение масштабов биржевой торговли наличными товарами (нефть, нефтепродукты, природный газ, лес, сахар, зерно и другие) и производными финансовыми инструментами, ограничение возможности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации принимать решения об установлении индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги выше предельных уровней, внедрение принципа тарифного регулирования, стимулирующего организации к сокращению издержек, введение метода предельного ценообразования на услуги общедоступной электросвязи и почтовой связи, а также реализацию в субъектах Российской Федерации «дорожных карт» по содействию развитию конкуренции на товарных рынках.

«Дорожная карта» по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Псковской области предусматривает стимулирование экономического соперничества на 41 товарном рынке по следующим приоритетным направлениям: энергетика, строительство, туризм, здравоохранение, образование, перевозка пассажиров и другие.

В соответствии с требованиями Национального плана развития конкуренции в дорожную карту также включены новые обязательные рынки – нестационарной торговли, услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, услуг дошкольного и общего образования.

Согласно документу, планируется к 2025 году увеличить долю организаций частной формы собственности на рынке медицинских услуг до 80 %, в сфере выполнения работ по благоустройству территорий и туризма - до 100 %, на рынке жилищного строительства до 96 %, по ремонту автотранспортных средств 90%, в сфере услуг по сбору транспортированию ТКО - до 50%, организаций отдыха и оздоровления детей - до 20%. Это будет способствовать развитию конкуренции на этих товарных рынках и, как следствие, повышению качества услуг.

«Развитие конкуренции на товарных рынка — это важнейшая государственная задача: конкуренция сокращает стоимость и повышает качество услуг для граждан, позволяет более рационально расходовать бюджетные деньги. В Национальном плане развития конкуренции на 2021 - 2025 годы, на основании которого и была утверждена региональная «дорожная карта», содержатся требования о развитии конкуренции на новых важных для граждан рынках - услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов и услуг дошкольного и общего образования. Мы приветствуем принятие этого документа и благодарим администрацию Псковской области за плодотворное сотрудничество», - отметила руководитель псковского УФАС России Ольга Милонаец