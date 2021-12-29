Кассовое исполнение по нацпроектам в Псковской области составляет 97,7%

16:41, 29 декабря 2021, ПАИ

Бюджет национальных проектов этого года в Псковской области исполнен на 97,7%, заявил губернатор региона Михаил Ведерников во время итогового совещания по нацпроектам 29 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор отметил, что это самый высокий результат за три года реализации нацпроектов в Псковской области, и подчеркнул, что надо сделать все возможное, чтобы выйти на рекордные 98%.

«Показатель этот достаточно высокий, достаточно хороший. Предыдущие два года он составлял чуть больше 95%, и это при том, что уровень финансирования за два года вырос почти на 40%», – отметил глава региона.