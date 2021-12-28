Не унывать в новом году пожелала псковским спортсменам Елена Чернышова

17:07, 29 декабря 2021, ПАИ

Не унывать в новом году пожелала псковским спортсменам председатель комитета по спорту региона Елена Чернышова. По её словам, в связи с тем, что спортсмены живут и тренируются в непростых условиях из-за ограничений по коронавирусу, им нельзя позволить себе унывать, и тогда они достигнут еще более высоких результатов.

Отвечая на вопрос о наиболее важных достижениях псковичей в уходящем году, Елена Чернышова сказала, что трудно перечислить все победы, так как их было очень много. Тем не менее руководитель спорткомитета отметила несколько ярких выступлений.

Так, впервые в псковском фигурном катании Валерия Зайцева стала кандидатом в мастера спорта. В этом году легкоатлетка Наталья Спиридонова победила на первенстве мира среди юниоров.

Елена Чернышова также отметила наших гребцов, которые не попали на Олимпиаду в Токио, и теннисистку Александру Васильеву, которая выступила на Паралимпиаде. «Этот список успехов можно продолжать бесконечно», - заверила председатель комитета по спорту.