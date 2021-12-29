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Политика

Появление Деда Мороза на сессии гордумы прокомментировала глава Пскова

Глава Пскова Елена Полонская прокомментировала появление Деда Мороза на последней в этом году сессии городской Думы. Она напомнила, что на недавней пресс-конференции президента России Владимира Путина тот лично заступился за сказочного персонажа и выступил в роли его адвоката.

«Мы решили тоже поддержать нашего президента и нашего псковского Деда Мороза. Ничего негативного в этом не вижу, все депутаты - простые, обычные люди. Им не чужды те же самые эмоции, которые испытывают обычные люди», - пояснила Полонская.

Она также отметила, что в канун Нового года всем хочется верить в чудеса, и пожелала каждому псковичу в новогоднюю ночь ощутить себя хотя бы немного ребенком и помечтать о самых простых вещах, выразив уверенность, что все мечты сбываются, особенно те, которые загадываются именно в эту ночь.

 

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