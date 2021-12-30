Центр «Мой бизнес» наградил АНО «Медиацентр 60» за победу в номинации «Информационный партнёр»

13:35, 30 декабря 2021, ПАИ

Центр «Мой бизнес» наградил АНО «Медиацентр 60» за победу в номинации «Информационный партнёр» в рамках мероприятия «Вектор предпринимательства».

Руководитель центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова отметила, что каждый год в рамках итогового мероприятия «Вектор предпринимательства» вручаются награды предпринимателям – тем, кто наиболее активно пользуется услугами центра, а также партнёрам.

«В этом году у нас появилась новая номинация «Информационный партнёр», в которой победила АНО «Медиацентр 60» - наши любимые партнёры, - рассказала Анастасия Иванова, поблагодарив холдинг за сотрудничество. – В этом году мы активно пользовались площадкой медиацентра Псковского агентства информации для проведения круглых столов, конференций».

Руководитель центра выразила надежду, что сотрудничество продолжится и в следующем году, и пожелала холдингу успехов, процветания и совместных проектов.