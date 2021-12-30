Почти 1,3 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

15:46, 30 декабря 2021, ПАИ

1 298 563 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 240 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 457 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 10 479 344 случая заболевания коронавирусом, 9 423 227 человек выздоровело, 307 948 – умерло.