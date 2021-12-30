61,8% достиг коллективный иммунитет к COVID-19 в России
В России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя 61,8 %, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 78,6 млн человек, полностью вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 74,5 млн граждан.
По последним данным, в России зафиксировано 10 479 344 случая заболевания коронавирусом, 9 423 227 человек выздоровело, 307 948 – умерло.
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