61,8% достиг коллективный иммунитет к COVID-19 в России

16:10, 30 декабря 2021, ПАИ

В России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя 61,8 %, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 78,6 млн человек, полностью вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 74,5 млн граждан.

По последним данным, в России зафиксировано 10 479 344 случая заболевания коронавирусом, 9 423 227 человек выздоровело, 307 948 – умерло.