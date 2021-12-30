Россельхознадзор не пропустил через Псковскую область партию говяжьей печени из Сербии

17:41, 30 декабря 2021, ПАИ

Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора в ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий на российско-латвийской границе РФ в МАПП «Убылинка» запрещен ввоз 19,4 тонны говяжьей печени. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства. Партия субпродуктов перемещалась автотранспортным средством из Республики Сербии в адрес занимающейся оптовой торговлей мясом и мясными продуктами московской фирмы.

По результатам ветеринарного контроля государственным инспектором управления было установлено, что пломба на грузовом отсеке автомобиля, номер которой был заявлен в ветеринарном сертификате страны-экспортера, отсутствует. Данные о её замене, заверенные подписью должностного лица государственной ветеринарной службы и печатью учреждения, в ветеринарном сертификате Сербии не были подтверждены.

Ввоз 19,4 тонны печени на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза.