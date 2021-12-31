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Общество

Накануне Нового года Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал 70-е еженедельное видеообращение к жителям региона и опубликовал его на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что заканчивается короткая предпраздничная рабочая неделя, а с ней и непростой, но очень насыщенный и результативный 2021 год. «Это юбилейный, 70-й, и последний в уходящем году выпуск еженедельного. Признаюсь, что я очень ценю этот формат за оперативность, качество обратной связи и возможность быстро решать актуальные проблемы. Выпуски еженедельного смотрят не только в Instagram – они широко расходятся по всем социальным сетям. По самым скромным подсчётам, за год они набрали более 6 млн просмотров и несколько десятков тысяч комментариев», - рассказал Михаил Ведерников.

По его словам, особенно важно – такие инструменты появляются и в муниципалитетах. «Мы видим, что на всех уровнях начался переход к живому, понятному, человеческому общению. И это приносит свои плоды», - отметил губернатор и констатировал, что в регионе растёт и правовая грамотность.

Также увеличивается число жителей региона, которые непосредственно включаются в работу по развитию Псковской области. «И я считаю, что это один из важнейших результатов, который мы вместе с вами добились даже не в 2021-м, а за все предыдущие годы», - заявил Михаил Ведерников.

По устоявшейся традиции он ответил на несколько наиболее частых вопросов, в том числе из Великих Лук.

В завершение глава региона сказал несколько слов об эпидситуации. В Псковской области уже шестую неделю подряд фиксируется стабильное снижение динамики заболеваемости. «Очень рассчитываю, что мы проведём яркие, радостные, полноценные праздники, но при этом с чётким пониманием существующих эпидемических рисков. Призываю всех следовать действующим требованиям и рекомендациям, чтобы отдыхать в кругу семьи, а не в окружении врачей. Давайте будем внимательными к собственному здоровью», - добавил Михаил Ведерников.

Он поблагодарил жителей региона за неравнодушие и ответственность. «Радости и мира в доме, здоровья вам и вашим близким. С наступающим 2022 годом! Пусть сбудется всё, что вы пожелаете!» - обратился губернатор к жителям Псковской области.

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